Ребят оооочень срочно a) 1-4/9 б)1+ 1 5/6 в) 7-3/8 г) 4-3 3/4 (найди знач выражения) 2) а) 4 5/6+2 3/8 б) 9 5/18-7 7/12 в) 3 4/9+2 2/7 г) 5 3/14-1 1/21 ( выполни действие 3) 3-а=5/9 б) x+2 3/7=5 1/7 (это уравнения) 4) y+1/y=9 1...

Математика

Ребят оооочень срочно a) 1-4/9 б)1+ 1 5/6 в) 7-3/8 г) 4-3 3/4 (найди знач выражения) 2) а) 4 5/6+2 3/8 б) 9 5/18-7 7/12 в) 3 4/9+2 2/7 г) 5 3/14-1 1/21 ( выполни действие 3) 3-а=5/9 б) x+2 3/7=5 1/7 (это уравнения) 4) y+1/y=9 1/9 (угайдайте корень) РЕБЯТА СРОЧНО НАДО! 34 БАЛА ДАЮ!

Автор: Гость