Ребят ,подскажите пожалуйста, А у приставки при- там же неполнота действий и + прис??единение,или это одно и тоже?

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Ребят ,подскажите пожалуйста, А у приставки при- там же неполнота действий и + прис??единение,или это одно и тоже?

Автор: Гость