Ребят ,подскажите пожалуйста, А у приставки при- там же неполнота действий и + прис??единение,или это одно и тоже?
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Ребят ,подскажите пожалуйста, А у приставки при- там же неполнота действий и + прис??единение,или это одно и тоже?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка при- пишется если это неполнота действия (присесть, привстать), присоединение (пришить), приближение к чему-либо (приехать)
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