Ребят, помоги в паскале. напишите программу которая вводит с клавиатуры числа до тех пор пока не будет введено число 0. В конце работы программы на экран выводится сумма и произведение введенных чисел.

Информатика

Ребят, помоги в паскале. напишите программу которая вводит с клавиатуры числа до тех пор пока не будет введено число 0. В конце работы программы на экран выводится сумма и произведение введенных чисел.

Автор: Гость