Ребят, помоги в паскале. напишите программу которая вводит с клавиатуры числа до тех пор пока не будет введено число 0. В конце работы программы на экран выводится сумма и произведение введенных чисел.
Информатика
Ребят, помоги в паскале. напишите программу которая вводит с клавиатуры числа до тех пор пока не будет введено число 0. В конце работы программы на экран выводится сумма и произведение введенных чисел.
Ответ(ы):
Гость:
Var a,s,p:integer; begin p:=1; read(a); if(a=0) then p:=0; while(a<>0)do begin s+=a; p*=a; read(a); end; writeln(s, , p); end.
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