Ребят помогите 1. 5/-3/11+7 2.На приготовление дом.усл. ученик рассчитывал потратить две целых семь двадцатых но потратил на одну целую шесть двадцатых ч больше.На просмотр фильма он потратил на одну целую шесть двадцатых ч...

Математика

Ребят помогите 1. 5/-3/11+7 2.На приготовление дом.усл. ученик рассчитывал потратить две целых семь двадцатых но потратил на одну целую шесть двадцатых ч больше.На просмотр фильма он потратил на одну целую шесть двадцатых ч меньше чем на приг. дом. усл. Сколько всего времини потратил ученик на приг. дом. усл. и просмотр фильма 3.За день удалсь расчичтить 8\9 аэродрома. до обеда расчистили 5\9 какую часть аэродрома очистили снега после обеда

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