Ребят помогите 1. 5/-3/11+7 2.На приготовление дом.усл. ученик рассчитывал потратить две целых семь двадцатых но потратил на одну целую шесть двадцатых ч больше.На просмотр фильма он потратил на одну целую шесть двадцатых ч...
Математика
Ребят помогите 1. 5/-3/11+7 2.На приготовление дом.усл. ученик рассчитывал потратить две целых семь двадцатых но потратил на одну целую шесть двадцатых ч больше.На просмотр фильма он потратил на одну целую шесть двадцатых ч меньше чем на приг. дом. усл. Сколько всего времини потратил ученик на приг. дом. усл. и просмотр фильма 3.За день удалсь расчичтить 8\9 аэродрома. до обеда расчистили 5\9 какую часть аэродрома очистили снега после обеда
Ответ(ы):
Гость:
1) 5 - 3/11 + 7 = 12 - 3/11 = 11 7/11 2) 2 7/20 + 1 6/20 = 3 11/20 часа затратил на уроки 3 11/20 + 2 7/20 = 5 18/20 = 5 9/20 часа он потратил на всё. 3) 8/9 - 5/9 = 3/9 = 1/3 часть аэродрома расчистил после обеда
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