Ребят помогите 1. 5/-3/11+7 2.На приготовление дом.усл. ученик рассчитывал потратить две целых семь двадцатых но потратил на одну целую шесть двадцатых ч больше.На просмотр фильма он потратил на одну целую шесть двадцатых ч...

Математика
Ребят помогите 1. 5/-3/11+7 2.На приготовление дом.усл. ученик рассчитывал потратить две целых семь двадцатых но потратил на одну целую шесть двадцатых ч больше.На просмотр фильма он потратил на одну целую шесть двадцатых ч меньше чем на приг. дом. усл. Сколько всего времини потратил ученик на приг. дом. усл. и просмотр фильма 3.За день удалсь расчичтить 8\9 аэродрома. до обеда расчистили 5\9 какую часть аэродрома очистили снега после обеда
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)  5 - 3/11 + 7 = 12 - 3/11 = 11 7/11 2)  2 7/20 + 1 6/20 = 3 11/20 часа затратил на уроки        3 11/20 + 2 7/20 = 5 18/20 = 5 9/20 часа он потратил на всё. 3)  8/9 - 5/9 = 3/9 = 1/3 часть аэродрома расчистил после обеда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста упр 1001 только это.
Ответить
Русский язык
Какие слова можно составить из слова ПРОСТОКВАШИНО?
Ответить
Алгебра
Какую пару чисел называют решением системы неравенст с двумя переменными?
Ответить
Математика
Решите уравнение |-0,63|:|х|=|-0,9|
Ответить
Другие предметы
Пожалуйста помогите с номером 6 нажми на вопрос увидишь фото
Ответить