Ребят,помогите! Являются ли числовые пары а)x=3; y=1; б)x=2; y=2 решение системы уравне??ий {x+y=4, 2x-y=2? Объясните , как вы это проверили.

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Проверим, подходят ли эти пары к обоим уравнениям одновременно: а) х=3, у=1 решением системы ур-й не является, т.к. подставляем в первое ур-е 3+1=4 - удовлетворяет, а во второе 2*3-1≠2 не удовлетворяет; б)х=2, у=2 решением системы ур-й является, т.к. подставляем в первое ур-е 2+2=4 - удовлетв., подставляем во второе ур-е 2*2-2=2-удовлетв.