Ребят,помогите! Являются ли числовые пары а)x=3; y=1; б)x=2; y=2 решенип системы уравне??ий {x+y=4, 2x-y=2? Объясните , как вы это проверили.
Математика
Ребят,помогите! Являются ли числовые пары а)x=3; y=1; б)x=2; y=2 решенип системы уравне??ий {x+y=4, 2x-y=2? Объясните , как вы это проверили.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо подставить в систему значения х и y. Если получаются верные равенства, то это решение системы, иначе - нет. а) нет (не подходит ко второму уравнению) б) да (оба уравнения превращаются в верные равенства)
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