Ребят, помогите очень срочно! Через час сдавать! Даю 88 балов, а это максимум. надо вставить на место звёздочек числа, чтобы пример получился верным!

Математика

Ребят, помогите очень срочно! Через час сдавать! Даю 88 балов, а это максимум. надо вставить на место звёздочек числа, чтобы пример получился верным!

Автор: Гость