Ребят, помогите очень срочно! Через час сдавать! Даю 88 балов, а это максимум. надо вставить на место звёздочек числа, чтобы пример получился верным!
Математика
Ребят, помогите очень срочно! Через час сдавать! Даю 88 балов, а это максимум. надо вставить на место звёздочек числа, чтобы пример получился верным!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
95679-8937=86746 84562-7816=76746
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Какое из данных ниже выражений при любых значениях n равно произведению 8 • 2n? 1)16n 2) 23n 3) 2n + 3 4) 8n + 1
Алгебра
Математика
Две бригады сшили 411 детских костюмов,работая вместе. Первая бригада изготавливала 28 костюмов в час,а вторая 21 костюм в час. Сколько часов брига...
Математика
Нарисуй на клетчатой бумаге прямоугольник со сторонами 10 сантиметров и 6. сантиме??ров измерь его площадь, выбрав в качестве единицы измерения е к...