Ребят, помогите ответить на вопросы, на любые, можно не на все, если ответите на последний - буду очень благодарен!!!

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1.Грунт — горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека. 3.Леса покрывают почти 15,9% территории Украины или 10,4 млн. га. Однако, расположены они очень неравномерно - преимущественно на Полесье и в Украинских Карпатах.