Ребят помогите перевести на английский: Сейчас не идёт дождь сейчас идёт снег; Холодает; Твой друг сейчас смотрит телевизор? PS: все предложения разные

Английский язык

Ребят помогите перевести на английский: Сейчас не идёт дождь сейчас идёт снег; Холодает; Твой друг сейчас смотрит телевизор? PS: все предложения разные

Автор: Гость