Ребят помогите перевести на английский: Сейчас не идёт дождь сейчас идёт снег; Холодает; Твой друг сейчас смотрит телевизор? PS: все предложения разные
Английский язык
Ребят помогите перевести на английский: Сейчас не идёт дождь сейчас идёт снег; Холодает; Твой друг сейчас смотрит телевизор? PS: все предложения разные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It is not raining now. It is snowing. It is getting colder. Is your friend watching TV now?
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