Ребят,помогите пожалуйста. 50 баллов даю,просто реально очень надо,а у меня ещё дру??их тестов по горло. Буду очень признателен.

Обществознание

Ребят,помогите пожалуйста. 50 баллов даю,просто реально очень надо,а у меня ещё дру??их тестов по горло. Буду очень признателен.

Автор: Гость