Ребят,помогите пожалуйста. 50 баллов даю,просто реально очень надо,а у меня ещё дру??их тестов по горло. Буду очень признателен.

Обществознание
Ребят,помогите пожалуйста. 50 баллов даю,просто реально очень надо,а у меня ещё дру??их тестов по горло. Буду очень признателен.
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Автор: Гость
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Гость:
1.По вертикали:                           7)социогенез                           8)социализация                           9) истина   По горизонтали:                             1)человек                            2)миф                            3)личность                            4)бытие                            5)мировоззрение                            6)индивид 2. Потребности : -физиологические  -престижные -экзистенциальные -социальные  -духовные
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