Ребят,помогите пожалуйста. 50 баллов даю,просто реально очень надо,а у меня ещё дру??их тестов по горло. Буду очень признателен.
Обществознание
Ребят,помогите пожалуйста. 50 баллов даю,просто реально очень надо,а у меня ещё дру??их тестов по горло. Буду очень признателен.
Ответ(ы):
Гость:
1.По вертикали: 7)социогенез 8)социализация 9) истина По горизонтали: 1)человек 2)миф 3)личность 4)бытие 5)мировоззрение 6)индивид 2. Потребности : -физиологические -престижные -экзистенциальные -социальные -духовные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В предложении укажите падеж над склоняемыми частями речи. С огромной высоты бросаются камнем на волны и схватывают цепко добычу они.
Русский язык
По данным опорным словам им необходимо написать небольшое сочинение от первого л??ца «Первый раз на катке». Однажды, вдвоем, впервые, по двое, по т...
Математика