Ребят, помогите, пожалуйста Джо попадает в глаз койота с вероятностью 0.8, а Том с вероятностью 0.65 Какое событие отражает вероятность 0.07? Варианты: 1)Оба попадут в глаз 2)Только один попадёт в цель 3)Оба промахнуться

Математика

Ребят, помогите, пожалуйста Джо попадает в глаз койота с вероятностью 0.8, а Том с вероятностью 0.65 Какое событие отражает вероятность 0.07? Варианты: 1)Оба попадут в глаз 2)Только один попадёт в цель 3)Оба промахнуться

Автор: Гость