Ребят, помогите, пожалуйста Джо попадает в глаз койота с вероятностью 0.8, а Том с вероятностью 0.65 Какое событие отражает вероятность 0.07? Варианты: 1)Оба попадут в глаз 2)Только один попадёт в цель 3)Оба промахнуться

Математика
Ребят, помогите, пожалуйста Джо попадает в глаз койота с вероятностью 0.8, а Том с вероятностью 0.65 Какое событие отражает вероятность 0.07? Варианты: 1)Оба попадут в глаз 2)Только один попадёт в цель 3)Оба промахнуться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность того, что Джо промахнется: Р(А) = 1 -0,8 =0,2 Вероятность того, что Том промахнется: Р(В) = 1- 0,65 = 0,35 Вероятность того, что оба промахнутся : Р(АВ) =0,2*0,35 = 0,07 Ответ: в)
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