Ребят, помогите , пожалуйста, это срочно очень!)) В ряду химических элементов si-p-s: 1)уменьшается атомный радиус; 2)уменьшается электроотрицательность; 3)возрастает число Валентных электронов; 4)увеличивается число элект...

Химия
Ребят, помогите , пожалуйста, это срочно очень!)) В ряду химических элементов si-p-s: 1)уменьшается атомный радиус; 2)уменьшается электроотрицательность; 3)возрастает число Валентных электронов; 4)увеличивается число электронных уровней.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Si-P-S 1)уменьшается атомный радиус 3)возрастает число Валентных электронов
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