Ребят, помогите , пожалуйста, это срочно очень!)) В ряду химических элементов si-p-s: 1)уменьшается атомный радиус; 2)уменьшается электроотрицательность; 3)возрастает число Валентных электронов; 4)увеличивается число элект...

Химия

Ребят, помогите , пожалуйста, это срочно очень!)) В ряду химических элементов si-p-s: 1)уменьшается атомный радиус; 2)уменьшается электроотрицательность; 3)возрастает число Валентных электронов; 4)увеличивается число электронных уровней.

Автор: Гость