Ребят помогите пожалуйста очень надо сам ни как не могу решить решите 2 примера и найдите область определения функций у=log2(3x-1) хотя-бы 2 задания помогите
Алгебра
Ребят помогите пожалуйста очень надо сам ни как не могу решить решите 2 примера и найдите область определения функций у=log2(3x-1) хотя-бы 2 задания помогите
Ответ(ы):
Гость:
Y= log2(3x-1) ОДЗ: 3x-1>0 3x>1 x>1/3 2)log2(8)+log3(27)= 3+3=6 3)log7(2)-log7(2/7)= log7( 2/ (2/7)=log7(7)=1
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