Ребят помогите пожалуйста очень надо сам ни как не могу решить решите 2 примера и найдите область определения функций у=log2(3x-1) хотя-бы 2 задания помогите

Алгебра

Ребят помогите пожалуйста очень надо сам ни как не могу решить решите 2 примера и найдите область определения функций у=log2(3x-1) хотя-бы 2 задания помогите

Автор: Гость