Ребят!!!! Помогите пожалуйста очень срочно! Я пропустил тему!!!!! Обязательно нужн?? решение (по порядку)!!! Итак: ПРЕОБРАЗУЙТЕ ДАННОЕ ЦЕЛОЕ ВЫРАЖЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИИ МНОГОЧЛЕНОВ. 1). (x-1)(4x-6y)+(x+1)(18y-12x). 2). (2a+1)(...
Алгебра
Ребят!!!! Помогите пожалуйста очень срочно! Я пропустил тему!!!!! Обязательно нужн?? решение (по порядку)!!! Итак: ПРЕОБРАЗУЙТЕ ДАННОЕ ЦЕЛОЕ ВЫРАЖЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИИ МНОГОЧЛЕНОВ. 1). (x-1)(4x-6y)+(x+1)(18y-12x). 2). (2a+1)(5a-15)+(30-10a)(a-2) ПОМОГИТЕ!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1)Перемножаем каждый член с другим по порядку в 1 действии: х*4х=4х в квадрате х*6у=6ху -1*4х=-4х -1*-6у=6у Итак,результат первого действия 4х в квадрате-6ху-4х+6у 2)Перемножаем каждый член с другим по порядку во 2 действии: х*18у=18ху х*-12х=-12х в квадрате 1*18у=18у 1*-12х=-12х Итак,результат второго действия 18ху-12х в квадрате+18у-12х 3)3 действие: Сплюсовываем 1 и 2 действие Находим похожие члены и выполняем с ними действия: 4х в квадрате-6ху-4х+6у+18ху-12х в квадрате+18у-12х=-8х в квадрате+12ху-16х+24у.Это и есть ответ Да,ты пропустил очень важную тему.Но попробуй решить 2 пример сам, а то мне надо выйти. Если что-то не получится,пиши
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