РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОПРЕДЕЛИТЬСЯ Дорогие ребята, я прошу у Вас помощи. Пос??ветуйте что-нибудь. У нас в школе "неделя английского", нужно написать любой доклад на тему об Англии( например Двухэтажный автобус, Биг Бэн ну...
Английский язык
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОПРЕДЕЛИТЬСЯ Дорогие ребята, я прошу у Вас помощи. Пос??ветуйте что-нибудь. У нас в школе "неделя английского", нужно написать любой доклад на тему об Англии( например Двухэтажный автобус, Биг Бэн ну или чаепитие). Но про это я всё уже написал, хочется ещё написать. Посоветуйте пожалуйста, про что написать?(если что, доклад нам нужен на русском) Просто напишите название.
Ответ(ы):
Гость:
Напиши про: Вестминистерское Аббатство, можно про Стоунхендж ( Stonehenge), про города: Йорк, Кембридж, Оксфорд, Нью-Форест и про их достопримечательности. Но интереснее всего будет про выше упомянтуй Stonehenge. Сама делала по нему презентацию на декаде английского в этом году)
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