РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОПРЕДЕЛИТЬСЯ Дорогие ребята, я прошу у Вас помощи. Пос??ветуйте что-нибудь. У нас в школе "неделя английского", нужно написать любой доклад на тему об Англии( например Двухэтажный автобус, Биг Бэн ну...

Английский язык

РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОПРЕДЕЛИТЬСЯ Дорогие ребята, я прошу у Вас помощи. Пос??ветуйте что-нибудь. У нас в школе "неделя английского", нужно написать любой доклад на тему об Англии( например Двухэтажный автобус, Биг Бэн ну или чаепитие). Но про это я всё уже написал, хочется ещё написать. Посоветуйте пожалуйста, про что написать?(если что, доклад нам нужен на русском) Просто напишите название.

Автор: Гость