Ребят помогите пожалуйста. отметь вариант в котором все числ одного разряда а)ч??тверо,сто,семеро,восьмеро б)пятнадцать, тридцать шесть,три шестых,шестьдесят в) одна вторая,две десятых,пять шестых,шесть восьмых ребятки пр...

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Ребят помогите пожалуйста. отметь вариант в котором все числ одного разряда а)ч??тверо,сто,семеро,восьмеро б)пятнадцать, тридцать шесть,три шестых,шестьдесят в) одна вторая,две десятых,пять шестых,шесть восьмых ребятки прошу вас

Автор: Гость