Ребят,помогите,пожалуйста,ответить на поставленные вопросы в тесте.Литература,11 ??ласс,серебряный век.

Литература
Ребят,помогите,пожалуйста,ответить на поставленные вопросы в тесте.Литература,11 ??ласс,серебряный век.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серебряный векк называли чтоб очнь было понятно и легко писалось а на самом деле это называли серебряный город он был сделан97387 году
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