Ребят, помогите пожалуйста решить тест! 1. Какой из признаков характеризует общество как систему? 1) часть материального мира 2) формы объединения людей 3) обособление от природы 4) переход от низших форм к высшим Ответ:___...

Обществознание

Ребят, помогите пожалуйста решить тест! 1. Какой из признаков характеризует общество как систему? 1) часть материального мира 2) формы объединения людей 3) обособление от природы 4) переход от низших форм к высшим Ответ:_____________________________ 2. Старшеклассники подготовили и провели вечер встречи вы¬пускников военной поры в школе. На него были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Данный факт явля¬ется примером деятельности 1) духовно-теоретической 2) социально-преобразовательной 3) учебно-исследовательской 4) ценностно-ориентировочной Ответ:_____________________________ 3. Алина учится в 8-м классе гимназии и занимается в спортив¬ной секции волейболом. На какой ступени образования нахо¬дится Алина? 1) основное общее 2) среднее общее 3) высшее профессиональное 4) среднее профессиональное Ответ:_____________________________ 4. Верны ли следующие суждения о целях науки? А. Цель науки — теоретическое отражение действительности в форме теоретических знаний. Б. Цель науки — описание, объяснение и предсказание про¬цессов и явлений. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны Ответ:_____________________________ 5. В результате монополизации экономики происходит 1) искусственное и необоснованное повышение цен 2) снижение эффективности деятельности предприятий 3) рост затрат на производство товаров 4) понижение уровня жизни населения Ответ:_____________________________ 6. Верны ли следующие суждения о налоговой системе РФ? А. Государственная налоговая служба России — это единая система с трёхуровневой иерархией управления: централь¬ный аппарат, региональное звено, местные налоговые инс¬пекции по районам и городам. Б. Налоговая система России построена по принципу унитар¬ного государства. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны Ответ:_____________________________ 7. «Плати за зло чистосердечием, а за добро плати добром» (Кон¬фуций). О каких социальных нормах идёт речь? 1) нормы права 2) нормы морали 3) нормы этикета 4) религиозные нормы Ответ:_____________________________ 8. Способ включения индивидуальных и коллективных субъек¬тов в политику, форма проявления их активности в ней назы¬вается 1) законодательной инициативой 2) политической деятельностью 3) парламентскими слушаниями 4) избирательным процессом Ответ:_____________________________ 9. Глава государства Н. издал закон, в котором устанавливалась единая обязательная идеология для всех граждан страны, а также запрещалась деятельность всех политических партий, кроме правящей. О каком политическом режиме идет речь? 1) демократическом 2) тоталитарном 3) монархическом 4) республиканском Ответ:_____________________________

Автор: Гость