Ребят помогите пожалуйста Составьте сообщение основоположники духовной музыки Просто я везде вбивала в Интернете и не нашла кто это помогите ребят пожалуйста

Музыка

Ребят помогите пожалуйста Составьте сообщение основоположники духовной музыки Просто я везде вбивала в Интернете и не нашла кто это помогите ребят пожалуйста

Автор: Гость