Ребят помогите пожалуйста Составьте сообщение основоположники духовной музыки Просто я везде вбивала в Интернете и не нашла кто это помогите ребят пожалуйста
Музыка
Ребят помогите пожалуйста Составьте сообщение основоположники духовной музыки Просто я везде вбивала в Интернете и не нашла кто это помогите ребят пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П. И. ЧАЙКОВСКИЙ и Иоганн Себастьян Бах
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