Ребят помогите пж срочно надо я ответы знаю а как решать нет 1)Y=-2x-4 и y=x+5 2)y=-3/2x+6 и y=1/2x+2 3)у=1/4x-1 и y=-x-6 Нужно найти координаты ипостроить график функций но это я уже сам Ответы1)А(-3;2) 2)А(2;3) 3)А(-4;-2)

Математика

Ребят помогите пж срочно надо я ответы знаю а как решать нет 1)Y=-2x-4 и y=x+5 2)y=-3/2x+6 и y=1/2x+2 3)у=1/4x-1 и y=-x-6 Нужно найти координаты ипостроить график функций но это я уже сам Ответы1)А(-3;2) 2)А(2;3) 3)А(-4;-2)

Автор: Гость