Ребят помогите пж срочно надо я ответы знаю а как решать нет 1)Y=-2x-4 и y=x+5 2)y=-3/2x+6 и y=1/2x+2 3)у=1/4x-1 и y=-x-6 Нужно найти координаты ипостроить график функций но это я уже сам Ответы1)А(-3;2) 2)А(2;3) 3)А(-4;-2)
Математика
Ребят помогите пж срочно надо я ответы знаю а как решать нет 1)Y=-2x-4 и y=x+5 2)y=-3/2x+6 и y=1/2x+2 3)у=1/4x-1 и y=-x-6 Нужно найти координаты ипостроить график функций но это я уже сам Ответы1)А(-3;2) 2)А(2;3) 3)А(-4;-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Приравниваем функции , находим абсциссу : - 2 х - 4 = х + 5 ⇒ - 2 х - х = 5 + 4 ⇒ - 3х = 9 ⇒ х = - 3 Найденное значение х подставляем в одно из данных уравнений у = х + 5 = - 3 + 5 = 2. Ответ А ( - 3 : 2 ) 2) у = - 3/2 х + 6 и у = 1/2 х + 2 ⇒ -3 / 2 х + 6 = 1 /2 х + 2 ⇒ -3 / 2 х - 1/ 2 х = 2 - 6 ⇒ -4 / 2 х = - 4 ⇒ - 2х = - 4 ⇒ х = 2 у = - 3/ 2 · 2 +6 = -3 + 6 = 3 Ответ : А ( 2 : 3 ) 3 ) у =1/4 х -1 и у = - х - 6 ⇒ 1/4х-1 = - х - 6 ⇔ 1/4 х + х = -6 + 1 ⇔ 5/4 х = - 5 ⇒ х = -5 / ( 5/4)= - 4 ⇒ х = - 4 у = 1/4 ·(-4) - 1 = - 1 - 1 = - 2 Ответ : А ( - 4 ; - 2 )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Физика
Два заряда по 1,2 • 10 - 9 Кл каждый взаимодействуют в вакууме с силой 1,44 • 10 - 5 Н. Расстояние между зарядами рав¬но__м.
Математика