Ребят помогите пж срочно надо я ответы знаю а как решать нет 1)Y=-2x-4 и y=x+5 2)y=-3/2x+6 и y=1/2x+2 3)у=1/4x-1 и y=-x-6 Нужно найти координаты ипостроить график функций но это я уже сам Ответы1)А(-3;2) 2)А(2;3) 3)А(-4;-2)

Математика
Ребят помогите пж срочно надо я ответы знаю а как решать нет 1)Y=-2x-4 и y=x+5 2)y=-3/2x+6 и y=1/2x+2 3)у=1/4x-1 и y=-x-6 Нужно найти координаты ипостроить график функций но это я уже сам Ответы1)А(-3;2) 2)А(2;3) 3)А(-4;-2)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Приравниваем  функции , находим абсциссу :   - 2 х - 4 = х + 5  ⇒ - 2 х - х = 5 + 4 ⇒ - 3х = 9 ⇒  х = - 3 Найденное значение х подставляем в одно из данных уравнений у = х + 5 = - 3 + 5 = 2.     Ответ  А ( - 3 : 2 ) 2) у = - 3/2 х + 6   и  у = 1/2 х + 2   ⇒ -3 / 2 х + 6 = 1 /2 х + 2 ⇒ -3 / 2 х - 1/ 2 х = 2 - 6  ⇒ -4 / 2 х = - 4  ⇒  - 2х = - 4   ⇒ х = 2     у = - 3/ 2 · 2 +6 = -3 + 6 = 3      Ответ :  А ( 2 : 3 ) 3 )  у =1/4 х -1   и  у = - х - 6 ⇒ 1/4х-1 = - х - 6   ⇔  1/4 х + х = -6 + 1 ⇔  5/4 х = - 5   ⇒ х = -5 / ( 5/4)= - 4   ⇒    х = - 4  у = 1/4 ·(-4) - 1 = - 1 - 1 = - 2       Ответ : А ( - 4 ; - 2 )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Атка олен шумак керек
Ответить
Биология
Образование чего завершится дробление яйцеклетки
Ответить
Физика
Два заряда по 1,2 • 10 - 9 Кл каждый взаимодействуют в вакууме с силой 1,44 • 10 - 5 Н. Расстояние между зарядами рав¬но__м.
Ответить
Математика
807 6 плюс игрек плюс 9869 равно 78000
Ответить
Математика
На одной чашке весов дыня и гиря массой 2 кг на другой -гири массой т 10 кг и 5 кг. Весы находятся в равновесие Вопросы 1)Какое уравнение можн...
Ответить