Ребят,помогите решить примеры с решением. Помогите пожалуйста. 1) 15/4+16/3= 2) 1/3+4/7= 3) 2/4+1/8= 4) 4/8+1/2= 5) 6/16+6/40=
Алгебра
Ребят,помогите решить примеры с решением. Помогите пожалуйста. 1) 15/4+16/3= 2) 1/3+4/7= 3) 2/4+1/8= 4) 4/8+1/2= 5) 6/16+6/40=
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