Ребят.. помогите с химией : Mg(NO3)2 + K3PO4--gt;...+... 2)KOH + H3PO4--gt;...+...3)K2O + H2O--gt;...4)K2O + HNO3--gt;...+...5)N2O3+H2O---gt;...6)SO3+H2O---gt;...7)Ca(OH)2+CO2--gt;...+...8)KOH+SiO2--gt;...+...9)Mg(OH)2--gt;...+...

Химия
Ребят.. помогите с химией : Mg(NO3)2 + K3PO4--gt;...+... 2)KOH + H3PO4--gt;...+...3)K2O + H2O--gt;...4)K2O + HNO3--gt;...+...5)N2O3+H2O---gt;...6)SO3+H2O---gt;...7)Ca(OH)2+CO2--gt;...+...8)KOH+SiO2--gt;...+...9)Mg(OH)2--gt;...+...10)Al(OH)3---gt;...+...
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Гость:
Держи) Прости, что немного коряво
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