РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!! СОЧИНЕНИЕ Что должно быть сильнее в человеке: разум или чувства? Можете просто кратко обьяснить?

Гость: Гость:

Все люди задают вопрос что сильнее человека, разум или чувства? некоторые говорят чувтства а некоторые разум. Но я вот что вами скажу что разум и чувства они одинаковы. Без разума мы бы не могли мыслить без чувств мы бы не могли любить, огорчаться, смеяться и т.д. А без человека у нас бы этого не было. так что человек и разум и чувства они одинаковы