РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!! СОЧИНЕНИЕ Что должно быть сильнее в человеке: разум или чувства? Можете просто кратко обьяснить?

Литература
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!! СОЧИНЕНИЕ Что должно быть сильнее в человеке: разум или чувства? Можете просто кратко обьяснить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все люди задают вопрос что сильнее человека, разум или чувства? некоторые говорят чувтства а некоторые разум. Но я вот что вами скажу что разум и чувства они одинаковы. Без разума мы бы не могли мыслить без чувств мы бы не могли любить, огорчаться, смеяться и т.д. А без человека у нас бы этого не было. так что человек и разум и чувства они одинаковы
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