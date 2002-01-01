Ребят помогите Сочините небольшую историю с 2-3 пословицами и поговорками
Литература
Ребят помогите Сочините небольшую историю с 2-3 пословицами и поговорками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я гулял с друзьями и к нам привязались хулиганы я старался заступится но ничего не вышло и зря я к ним лез теперь я в синяках. Не зная броду не суйся в воду! Сказал мне мама. Моя мама постоянно говорила такие пословицы и я ей сделал замечание на что она ответила с волками жить по вольчи выть значило чтобы я привыкал Сойдет история?
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