Ребят помогите срочно, пожалуйста! вычислить площадь фигуры, ограниченой линиям?? y=-x^2+5x+6 и y=0

Математика
Ребят помогите срочно, пожалуйста! вычислить площадь фигуры, ограниченой линиям?? y=-x^2+5x+6 и y=0
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Гость:
Вычисляется интеграл по модулю
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