Ребят помогите.У меня проблемы с Watch Dogs дело выглядит так игра запускается, нажима?? новая игра, загрузка идет, и вдруг компьютер виснет и только перезапуск компьютера остается, видео карта нормальная и процессор тоже ,опер...

Информатика

Ребят помогите.У меня проблемы с Watch Dogs дело выглядит так игра запускается, нажима?? новая игра, загрузка идет, и вдруг компьютер виснет и только перезапуск компьютера остается, видео карта нормальная и процессор тоже ,оперативка норм .Помогите

Автор: Гость