Ребят помогите.У меня проблемы с Watch Dogs дело выглядит так игра запускается, нажима?? новая игра, загрузка идет, и вдруг компьютер виснет и только перезапуск компьютера остается, видео карта нормальная и процессор тоже ,опер...

Информатика
Ребят помогите.У меня проблемы с Watch Dogs дело выглядит так игра запускается, нажима?? новая игра, загрузка идет, и вдруг компьютер виснет и только перезапуск компьютера остается, видео карта нормальная и процессор тоже ,оперативка норм .Помогите
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Автор: Гость
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Гость:
Компьютер какого года? И вентилятор проверь еще. Также смотря какая у тебя видеокарта.
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