Ребят помогите задачку решить. Вроде все подставляю правильно, но получаются бесконечные дроби. Груз массой 0,26 кг колеблется на пружине. Его скорость V(в м/с) меняется по закону , где t - время с момента начала колебаний в с...
Математика
Ребят помогите задачку решить. Вроде все подставляю правильно, но получаются бесконечные дроби. Груз массой 0,26 кг колеблется на пружине. Его скорость V(в м/с) меняется по закону , где t - время с момента начала колебаний в секундах, T=12с - период колебаний, м/с. Кинематическая энергия E(в Дж) груза вычисляется по формуле, где - масса груза (в кг), - скорость груза (в м/с). Найдите кинетическую энергию груза через 5 с после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях. Как они получили ответ 0,52?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня получилось так: V=v0×t=4м/с×5с=20м/с Е=(m×v(2))/2= (0.26×20(2))/2=(0.26×400)/2=104/2=52 То есть у меня 52 получилось, но вот 0.52 я не знаю как получить, то есть нужно еще на 100 разделить
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