Ребят помогите задачку решить. Вроде все подставляю правильно, но получаются бесконечные дроби. Груз массой 0,26 кг колеблется на пружине. Его скорость V(в м/с) меняется по закону , где t - время с момента начала колебаний в с...

Математика

Ребят помогите задачку решить. Вроде все подставляю правильно, но получаются бесконечные дроби. Груз массой 0,26 кг колеблется на пружине. Его скорость V(в м/с) меняется по закону , где t - время с момента начала колебаний в секундах, T=12с - период колебаний, м/с. Кинематическая энергия E(в Дж) груза вычисляется по формуле, где - масса груза (в кг), - скорость груза (в м/с). Найдите кинетическую энергию груза через 5 с после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях. Как они получили ответ 0,52?

Автор: Гость