Ребят, помогите! Задали пример по математике, вроде бы все понятно, а вроде бы и нет. Пример: 42/45 : (2/3 + 8/15) - 1 : (3 - 1 1/5). Остановилась на четвертом действии. Скажите, там надо брать -1 или просто 1? Заранее спасибо.

Математика

Ребят, помогите! Задали пример по математике, вроде бы все понятно, а вроде бы и нет. Пример: 42/45 : (2/3 + 8/15) - 1 : (3 - 1 1/5). Остановилась на четвертом действии. Скажите, там надо брать -1 или просто 1? Заранее спасибо.

Автор: Гость