Ребят, помогите! Задали пример по математике, вроде бы все понятно, а вроде бы и нет. Пример: 42/45 : (2/3 + 8/15) - 1 : (3 - 1 1/5). Остановилась на четвертом действии. Скажите, там надо брать -1 или просто 1? Заранее спасибо.

Математика
Ребят, помогите! Задали пример по математике, вроде бы все понятно, а вроде бы и нет. Пример: 42/45 : (2/3 + 8/15) - 1 : (3 - 1 1/5). Остановилась на четвертом действии. Скажите, там надо брать -1 или просто 1? Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2/3+8/15=10/15+8/15=18/15=1 1/5 42/45:1 1/5=42/45*5/6=7/9 3-1 1/5=2 5/5-1 1/5=1 4/5 1:1 4/5=1*5/9=5/9 7/9-5/9=2/9
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