Ребят,посоветуйте пожалуйста,какой музыкальный инструмент можно изготовить в до??ашних условиях , быстро????
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Ребят,посоветуйте пожалуйста,какой музыкальный инструмент можно изготовить в до??ашних условиях , быстро????
Ответ(ы):
Гость:
Ударную установку, лол.
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