Ребят,посоветуйте пожалуйста,какой музыкальный инструмент можно изготовить в до??ашних условиях , быстро????

Другие предметы
Ребят,посоветуйте пожалуйста,какой музыкальный инструмент можно изготовить в до??ашних условиях , быстро????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ударную установку, лол.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Слово сладкоежка это черта человека или характер
Ответить
Українська мова
Зробіть словотвірний розбір слова "оббігала"...дякую..дякую..дякую.
Ответить
География
Помогите пожалуйста написать характеристику лесной промышленности, а именно: Ее ??родукцию, хозяйственные функции, факторы размещения, связь с друг...
Ответить
Алгебра
Сістема: x^2+ y^2=100 xy=48 ^2 - это кваррат
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста №305
Ответить