РЕБЯТ ПОЖАЛУЙТСА ПОМОГИТЕ" нужен текст на КАЗАХСКОМ про Музеи Казахстана ну ли хо??ь про один какой нибудь музей(8-9предложений) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Қазақ тiлi
РЕБЯТ ПОЖАЛУЙТСА ПОМОГИТЕ" нужен текст на КАЗАХСКОМ про Музеи Казахстана ну ли хо??ь про один какой нибудь музей(8-9предложений) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Ответ(ы):
Гость:
Мен музейха бардым онда коп цундым. Онда кушты болды. Махан катты онады. Мен уйге кеттым. Мамаха айтым берын кайда музей махан айты. Мен тахы барым келды. Мен савака кетым. Бызге быр апай келды айты бызде кайтып музей болады. Мен куандым мен уйге кетым мамаха айтым ол махан билет алперсын.
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