РЕБЯТ ПОЖАЛУЙТСА ПОМОГИТЕ" нужен текст на КАЗАХСКОМ про Музеи Казахстана ну ли хо??ь про один какой нибудь музей(8-9предложений) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО

Қазақ тiлi

РЕБЯТ ПОЖАЛУЙТСА ПОМОГИТЕ" нужен текст на КАЗАХСКОМ про Музеи Казахстана ну ли хо??ь про один какой нибудь музей(8-9предложений) ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ!! ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО

Автор: Гость