Ребят сочинение надобно описание в публицистическом стиле о памятнике культуры. ??амятник любой выбирайте. Заранее спасибо.

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Ребят сочинение надобно описание в публицистическом стиле о памятнике культуры. ??амятник любой выбирайте. Заранее спасибо.
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Автор: Гость
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Гость:
Слушай, тут я тоже очень долго жду ответа, поэтому лучше поищи в интернете
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