Ребят!! Срочно!! Нужно сотавить сочинение на анлийском языке про меня ( Я ) Слова промощники: Меня зовут Снежана Я учусь в пятом классе Живу в городе Шымкент В семье 4 человека: мама папа и маленький братик Живу в 1 этаж...
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Ребят!! Срочно!! Нужно сотавить сочинение на анлийском языке про меня ( Я ) Слова промощники: Меня зовут Снежана Я учусь в пятом классе Живу в городе Шымкент В семье 4 человека: мама папа и маленький братик Живу в 1 этажном доме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My name is Snezhana. I'm learn in fifth grate. Living in city Shymkent. In my family is 4 people: mom(mum), dad and my little brother. Living at first floor.
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