Ребят!! Срочно!! Нужно сотавить сочинение на анлийском языке про меня ( Я ) Слова промощники: Меня зовут Снежана Я учусь в пятом классе Живу в городе Шымкент В семье 4 человека: мама папа и маленький братик Живу в 1 этаж...

Английский язык

Ребят!! Срочно!! Нужно сотавить сочинение на анлийском языке про меня ( Я ) Слова промощники: Меня зовут Снежана Я учусь в пятом классе Живу в городе Шымкент В семье 4 человека: мама папа и маленький братик Живу в 1 этажном доме

Автор: Гость