Ребят, выручайте, нужно подобрать проверочные слова вот к этим словам) перелететь,летательный,ночной,ночник,заночевать,арбуз,прорубь,матрос,плод,пирог,луг,ерш,карась,кружки,гудки,глазки,овражки,островки,ложка,булавка,пряжка,кни...

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Ребят, выручайте, нужно подобрать проверочные слова вот к этим словам) перелететь,летательный,ночной,ночник,заночевать,арбуз,прорубь,матрос,плод,пирог,луг,ерш,карась,кружки,гудки,глазки,овражки,островки,ложка,булавка,пряжка,книжка,бумажка.

Автор: Гость