Ребят, выручайте, нужно подобрать проверочные слова вот к этим словам) перелететь,летательный,ночной,ночник,заночевать,арбуз,прорубь,матрос,плод,пирог,луг,ерш,карась,кружки,гудки,глазки,овражки,островки,ложка,булавка,пряжка,кни...

Русский язык
Ребят, выручайте, нужно подобрать проверочные слова вот к этим словам) перелететь,летательный,ночной,ночник,заночевать,арбуз,прорубь,матрос,плод,пирог,луг,ерш,карась,кружки,гудки,глазки,овражки,островки,ложка,булавка,пряжка,книжка,бумажка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перелет летать ночь  арбузный 
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