Ребят знаю, что не по теме, не банти, дам 34 балла. Я взяла лобродоа мальчика (породистого, лобродор полевой, имя нужно на букву "с"). Придумала имя: Соломон, нужно что бы было 3 слово для документов ( например Дина Лунная Сане...

Математика
Ребят знаю, что не по теме, не банти, дам 34 балла. Я взяла лобродоа мальчика (породистого, лобродор полевой, имя нужно на букву "с"). Придумала имя: Соломон, нужно что бы было 3 слово для документов ( например Дина Лунная Санета) придумайте пожалуйста остальные два слово, так чтобы звучало. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО, МОИ ДОРОГИЕ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может: Благородный Царь Соломон, Благородный Пес Соломон, Дружелюбный Лучик Соломон, Дружный Лидер Соломон.... Надеюсь тебе поможет! ))
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