Ребят знаю, что не по теме, не банти, дам 34 балла. Я взяла лобродоа мальчика (породистого, лобродор полевой, имя нужно на букву "с"). Придумала имя: Соломон, нужно что бы было 3 слово для документов ( например Дина Лунная Сане...

Математика

Ребят знаю, что не по теме, не банти, дам 34 балла. Я взяла лобродоа мальчика (породистого, лобродор полевой, имя нужно на букву "с"). Придумала имя: Соломон, нужно что бы было 3 слово для документов ( например Дина Лунная Санета) придумайте пожалуйста остальные два слово, так чтобы звучало. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО, МОИ ДОРОГИЕ.

Автор: Гость