Ребята,надо написать сочинение с этими фразеологизмами(можно юморное сочинение) ??инимум 6 фразеологизмов. Вот фразеологизмы. Чувствовать себя не в своей тарелке взять себя в руки стало не по себе прийти в себя зарубить н...
Русский язык
Ребята,надо написать сочинение с этими фразеологизмами(можно юморное сочинение) ??инимум 6 фразеологизмов. Вот фразеологизмы. Чувствовать себя не в своей тарелке взять себя в руки стало не по себе прийти в себя зарубить на носу так себе ничего себе любоваться собой себе на уме само собой судить по себе читать про себя владеть собой уйти в себя выходить из себя себялюбец непохож на себя вся из себя
Ответ(ы):
Гость:
Когда я пришел в гости мне стало не по себе. Я стал чувствовать себя не в своей тарелке. Но я пришел в себя и взял себя в руки. Я сказал себе: -Заруби себе на носу, ты должен владеть собой. Я подошел к большому зеркалу и само собой стал себя разглядывать. Я не себялюбец, но люблю смотреться в зеркало. От волнения я разлохматился и был непохож на себя. Я пригладил волосы и пошел к другим гостям. Знаю, что бредятина,но по другому не могу))))
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