Ребята,надо написать сочинение с этими фразеологизмами(можно юморное сочинение) ??инимум 6 фразеологизмов. Вот фразеологизмы. Чувствовать себя не в своей тарелке взять себя в руки стало не по себе прийти в себя зарубить н...

Гость: Гость:

Когда я пришел в гости мне стало не по себе. Я стал чувствовать себя не в своей тарелке. Но я пришел в себя и взял себя в руки. Я сказал себе: -Заруби себе на носу, ты должен владеть собой. Я подошел к большому зеркалу и само собой стал себя разглядывать. Я не себялюбец, но люблю смотреться в зеркало. От волнения я разлохматился и был непохож на себя. Я пригладил волосы и пошел к другим гостям. Знаю, что бредятина,но по другому не могу))))