Ребята,объясните как делить десятичные дроби в столбик,к примеру: 3:32. И ещё прось??а,напишите как делить в столбик вот эти десятичные дроби: 1,75:7 ; 0,48:6 ; 13;2 ; 07:25.

Математика

Ребята,объясните как делить десятичные дроби в столбик,к примеру: 3:32. И ещё прось??а,напишите как делить в столбик вот эти десятичные дроби: 1,75:7 ; 0,48:6 ; 13;2 ; 07:25.

Автор: Гость