Ребята,объясните как делить десятичные дроби в столбик,к примеру: 3:32. И ещё прось??а,напишите как делить в столбик вот эти десятичные дроби: 1,75:7 ; 0,48:6 ; 13;2 ; 07:25.
Математика
Ребята,объясните как делить десятичные дроби в столбик,к примеру: 3:32. И ещё прось??а,напишите как делить в столбик вот эти десятичные дроби: 1,75:7 ; 0,48:6 ; 13;2 ; 07:25.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/32=0,09375 см прикрепленный файл
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