Ребята, ПОМОГИТЕ! 14 БАЛЛОВ!К каждому из чисел 2,3,4 и 5 прибавили одно и то же число а. ??равните произведение крайних членов получившейся последовательности с произведением средних членов.

Алгебра
Ребята, ПОМОГИТЕ! 14 БАЛЛОВ!К каждому из чисел 2,3,4 и 5 прибавили одно и то же число а. ??равните произведение крайних членов получившейся последовательности с произведением средних членов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2+а )*(5+а)            (3+а)(4+а) 10+2а+5а+а^2        12 +3a+4a+a^2    10+7a+a^2               12 +7a+a^2 a=-5 a=-2                 a=-4  a=-3
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