Ребята, ПОМОГИТЕ! 14 БАЛЛОВ!К каждому из чисел 2,3,4 и 5 прибавили одно и то же число а. ??равните произведение крайних членов получившейся последовательности с произведением средних членов.

Алгебра

Ребята, ПОМОГИТЕ! 14 БАЛЛОВ!К каждому из чисел 2,3,4 и 5 прибавили одно и то же число а. ??равните произведение крайних членов получившейся последовательности с произведением средних членов.

Автор: Гость