Ребята, помогите найти основы: Я гля­нул на его хол­сты, гля­нул не­бреж­но, даже предубеждённо, ни во что не веря. Гля­нул и уди­вил­ся. Два порт­ре­та сто­я­ли, будто взяв­шись за руки, хотя каж­дый из них был от­дель­ным.

Русский язык
Ребята, помогите найти основы: Я гля­нул на его хол­сты, гля­нул не­бреж­но, даже предубеждённо, ни во что не веря. Гля­нул и уди­вил­ся. Два порт­ре­та сто­я­ли, будто взяв­шись за руки, хотя каж­дый из них был от­дель­ным.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я глянул, гялунул. Глянул удивился.
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