Ребята, помогите найти основы: Я глянул на его холсты, глянул небрежно, даже предубеждённо, ни во что не веря. Глянул и удивился. Два портрета стояли, будто взявшись за руки, хотя каждый из них был отдельным.
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Ребята, помогите найти основы: Я глянул на его холсты, глянул небрежно, даже предубеждённо, ни во что не веря. Глянул и удивился. Два портрета стояли, будто взявшись за руки, хотя каждый из них был отдельным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я глянул, гялунул. Глянул удивился.
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