Ребята помогите. нам задали сделать проект на тему исследовательский проект. Какую тему можно выбрать? В этом проекте надо выдвигать гипотезы ,проводить наблюдения и эксперименты, систематизировать и анализировать полученные ре...

Обществознание

Ребята помогите. нам задали сделать проект на тему исследовательский проект. Какую тему можно выбрать? В этом проекте надо выдвигать гипотезы ,проводить наблюдения и эксперименты, систематизировать и анализировать полученные результаты даю 20 баллов!

Автор: Гость