Ребята помогите. нам задали сделать проект на тему исследовательский проект. Какую тему можно выбрать? В этом проекте надо выдвигать гипотезы ,проводить наблюдения и эксперименты, систематизировать и анализировать полученные ре...
Обществознание
Ребята помогите. нам задали сделать проект на тему исследовательский проект. Какую тему можно выбрать? В этом проекте надо выдвигать гипотезы ,проводить наблюдения и эксперименты, систематизировать и анализировать полученные результаты даю 20 баллов!
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Гость:
Проводить наблюдения и эксперименты
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