Ребята помогите пожалуйста написать сочинение по танцам танец и я вас очень прошу пожалуйста завтра уже нужно сдавать напишите мне пожалуйста

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Что для меня танец? Танец это всё!!! Но начну по порядку С самого детства я всегда смотрела на то,как танцуют другие,и всегда боялась к ним присоединиться. Моё стеснение и застенчивость не давали мне начать двигаться в ритме танца.Но вскоре я поняла,что не могу больше откладывать и сказала сейчас или никогда. И вот я решилась и не сколько не жалею! Я пришла в школу танцев со страхом и кучей комплексов,и уже после первого занятия я поняла, что зря столько времени откладывала. Сначала конечно не всё получалось,но я не расстраивалась,и понимала терпение и труд всё перетрут. Я начала тренироваться везде,каждую свободную минуту я уделяла танцам!И результат не заставлял долго ждать себя. Я научилась чувствовать ритм,владеть своим телом и хорошо двигаться под музыку. Танец-это язык тела,с помощью танца можно выразить свои чувства,состояние души и многое другое. Танец- это жизнь!!! И я не представляю жизнь без танца. Стоит услышать музыку начинаешь придумывать,как станцевать под её ритм. Если по обстоятельствам не получается станцевать,например в автобусе , то начинаешь танцевать мысленно...представляешь,как бы ты двигалась под музыку. Танец- это свобода,если есть свобода значит есть свобода тела, душа мыслей,красота тела. Танец всё, не представляю свою жизнь и мира без танца. Если бы не было танца,то как бы отличались народы в мире? Ведь танец, прежде всего это индивидуальность. Не могу не отметить, то что танец для меня это искусство. Не зря танец существует в культурных традициях всех человеческих обществ. DANCE- это мой стиль жизни. Я живу танцем! Через танец я передаю свои эмоции,мысли и настроение. Я живу танцуя! Так же для меня танец- это самовыражение. Именно в танце я могу показать всю себя: элегантность,грациозность,пластичность и владение своим телом. В танце я отдаю всю свою энергию и силы. Просто без танца жить не возможно, если нет танца значит нет ритма в жизни и в мире. Без танца нет ничего, ни стимула, ни движения в перёд. Когда танцуешь главное не думать, а просто отключить голову и тогда возродится танец, чувство мысли и свободы. Так же для меня танец - это вдохновение, которое я передаю через свои движения, мимику, и жесты. Ведь сама музыка - это ритм, благодаря которому мы движемся. Каждый сам создаёт себе темп, без которого не возможно жить. Кроме того танец для меня это красота и язык тела. Через танец можно понять любого человека. С танцем я иду по жизни, в будущем я буду достигать новых вершин и побед. Без танца жить не возможно, так как танец это воображение моих мыслей и движений. Именно в танце я ощущаю в себе ту самую лёгкость и воздушность. Это чувство не передать словами. В танце я ощущаю гармонию со своим телом и самой собой. И я смело могу сказать, что вся моя жизнь ЭТО ТАНЕЦ!!!