РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОХОРАКТЕРИЗОВАТЬ СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ ТЕЛ.(дать определение,записать формулу привести пример)

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Свободное падение - движение под действием гравитационного поля.Тело испытывает состояние невесомости, т.е. не испытывает реакции опоры. Например, это может быть движение спутник вокруг планеты по окружности с постоянной по модулю скоростью. Это первая космическая скорость: v1=кореньgR, где g - ускорение свободного падения вблизи поверхности планеты. Его телу сообщает сила тяжести. g=GM/R∧2 G- гравитационная постоянная М-масса планеты R- радиус планеты