Ребята, помогите пожалуйста! Решите эти 4 задачи кому не трудно! И желательно все о??ормить правильно (дано и решение)! Прошу! Заранее всем огрооомное спасибо!:))))

Химия

Ребята, помогите пожалуйста! Решите эти 4 задачи кому не трудно! И желательно все о??ормить правильно (дано и решение)! Прошу! Заранее всем огрооомное спасибо!:))))

Автор: Гость