Ребята, помогите пожалуйста! Решите эти 4 задачи кому не трудно! И желательно все о??ормить правильно (дано и решение)! Прошу! Заранее всем огрооомное спасибо!:))))

Химия
Ребята, помогите пожалуйста! Решите эти 4 задачи кому не трудно! И желательно все о??ормить правильно (дано и решение)! Прошу! Заранее всем огрооомное спасибо!:))))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//////////////////////////
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Вот номер 14 теперь твоя очередь
Ответить
Математика
На доске записано несколько разных натуральных чисел добуток двух наименьших из ??их равна 16 а двух наибольших -225 Чему равна сумма всех чисел за...
Ответить
Математика
А)52/3-41\2,б)12-91\3,в)52\3-1\6,г)108\9-8\9,д)63\4-21\2,е)63\4-17\8
Ответить
Химия
Сироп содержит 20% сахара.Сколько сахара попадет в наш организм,если мы выпьем 300г этого сиропа?
Ответить
Литература
Как вы думаете какое значение имеет образ алых парусов
Ответить