Ребята, помогите пожалуйста! Учусь во вторую смену, скоро сдавать. 1. |х| lt; 5 2. Сис??ема уравнений: log2 y + log2 3 = log2 x 3^x * 3^(y)^2 = 81
Математика
Ребята, помогите пожалуйста! Учусь во вторую смену, скоро сдавать. 1. |х| lt; 5 2. Сис??ема уравнений: log2 y + log2 3 = log2 x 3^x * 3^(y)^2 = 81
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