Ребята, помогите пожалуйста! Вы сотрудник туристического агентства. Какие маршр??ты путешествий по Северному Кавказу вы предложили бы с целью: а) отдыха и лечения; б) горнолыжного спорта; в) познавательного туризма и знакомств...

География

Ребята, помогите пожалуйста! Вы сотрудник туристического агентства. Какие маршр??ты путешествий по Северному Кавказу вы предложили бы с целью: а) отдыха и лечения; б) горнолыжного спорта; в) познавательного туризма и знакомства с памятниками природы? Составьте примерные схемы маршрутов и их описанияю

Автор: Гость