Ребята, помогите пожалуйста! Вы сотрудник туристического агентства. Какие маршр??ты путешествий по Северному Кавказу вы предложили бы с целью: а) отдыха и лечения; б) горнолыжного спорта; в) познавательного туризма и знакомств...
География
Ребята, помогите пожалуйста! Вы сотрудник туристического агентства. Какие маршр??ты путешествий по Северному Кавказу вы предложили бы с целью: а) отдыха и лечения; б) горнолыжного спорта; в) познавательного туризма и знакомства с памятниками природы? Составьте примерные схемы маршрутов и их описанияю
Ответ(ы):
Гость:
Сочи, Пятигорск, Минеральные воды, Ессентуки, Кисловодск.
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