Ребята помогите пожалуйста! Выполните разбор членов предложения ичасти речи. Пр??дложение: Море дышало влажным солёным ароматом. Заранее спасибо!
Русский язык
Ребята помогите пожалуйста! Выполните разбор членов предложения ичасти речи. Пр??дложение: Море дышало влажным солёным ароматом. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Море- подлежащие (сущ., им. п.), дышало-сказуемое (глагол), влажным -определение (прил.), соленым-определение (прил.), ароматом-дополнение (сущ., т. п)
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