Ребята помогите!!! ПРОшу!!! Срочно нужно - доклад на тему- метание мяча на дальность! Хотя бы страницы 3,с рисунками или без - решать вам!) Очень срочно,буду век благодарна! Предмет- Физ-ра,7 класс

Черчение

Ребята помогите!!! ПРОшу!!! Срочно нужно - доклад на тему- метание мяча на дальность! Хотя бы страницы 3,с рисунками или без - решать вам!) Очень срочно,буду век благодарна! Предмет- Физ-ра,7 класс

Автор: Гость