Ребята помогите!!! ПРОшу!!! Срочно нужно - доклад на тему- метание мяча на дальность! Хотя бы страницы 3,с рисунками или без - решать вам!) Очень срочно,буду век благодарна! Предмет- Физ-ра,7 класс
Черчение
Ребята помогите!!! ПРОшу!!! Срочно нужно - доклад на тему- метание мяча на дальность! Хотя бы страницы 3,с рисунками или без - решать вам!) Очень срочно,буду век благодарна! Предмет- Физ-ра,7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши в Googl . вот так . Доклад на тему метание мяча на дальность. и нажми на самый первый.7 класс не пиши
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Окружающий мир
Какие нравственные качества не воспринимаются в обществом? Пожалуйста отвечайт?? кратко!!Ответ был одном или двум предложением
Математика
Биология
Заполните. Составные части микроскопа в соответствии с выполняемой ими функцие?? Часть микроскопа l Выполняемые функции. 1. ..... - Направл...