Ребята помогите сделать упр 12 стр 71, я уже кое что обвела, но не знаю ли правильно э??о! решите все упражнение
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Ребята помогите сделать упр 12 стр 71, я уже кое что обвела, но не знаю ли правильно э??о! решите все упражнение
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