Ребята помогите сделать упр 12 стр 71, я уже кое что обвела, но не знаю ли правильно э??о! решите все упражнение

Английский язык
Ребята помогите сделать упр 12 стр 71, я уже кое что обвела, но не знаю ли правильно э??о! решите все упражнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Проведите В каждой фигуре 2 отрезка так.чтобы получилось 5 треугольников.( см фложение)
Ответить
История
Помогите вот ↓↓↓↓↓↓↓плиз.
Ответить
Математика
По задаче составили краткую запись,нужно восстановить текст задачи и решить её.Краски-блокноты-?но вместе их-14,альбомы-блокноты-?но вместе-28,крас...
Ответить
Русский язык
Суффикс ён есть? :D Пожалуйста ответьте с:
Ответить
Русский язык
Частица не с глаголами пишется
Ответить