Ребята, помогите составить 5 слов на английском, которых можно будет загадать и по подсказкам можно будет узнать слово Допустим, я загадываю шар и говорю: "Оно круглое, бывает на праздниках и т.д." Мне нужно также, но на англи...

Английский язык

Ребята, помогите составить 5 слов на английском, которых можно будет загадать и по подсказкам можно будет узнать слово Допустим, я загадываю шар и говорю: "Оно круглое, бывает на праздниках и т.д." Мне нужно также, но на английском

Автор: Гость