Ребята, помогите составить 5 слов на английском, которых можно будет загадать и по подсказкам можно будет узнать слово Допустим, я загадываю шар и говорю: "Оно круглое, бывает на праздниках и т.д." Мне нужно также, но на англи...

Английский язык
Ребята, помогите составить 5 слов на английском, которых можно будет загадать и по подсказкам можно будет узнать слово Допустим, я загадываю шар и говорю: "Оно круглое, бывает на праздниках и т.д." Мне нужно также, но на английском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Toy,We can play it School,We teachs in it 11 years Paper(бумага),We can draw on it Bed,We can sleep on it Clothes,We can wear this
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