Ребята, помогите составить 5 слов на английском, которых можно будет загадать и по подсказкам можно будет узнать слово Допустим, я загадываю шар и говорю: "Оно круглое, бывает на праздниках и т.д." Мне нужно также, но на англи...
Английский язык
Ребята, помогите составить 5 слов на английском, которых можно будет загадать и по подсказкам можно будет узнать слово Допустим, я загадываю шар и говорю: "Оно круглое, бывает на праздниках и т.д." Мне нужно также, но на английском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Toy,We can play it School,We teachs in it 11 years Paper(бумага),We can draw on it Bed,We can sleep on it Clothes,We can wear this
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Укажите строку со словосочетаниями а)принести молока не чувствует холода понять ??ущность в горы б ) стакан чаю на краю укреплять здоровье сбить с ...
Геометрия