Ребята, помогите! Срочно нужно. 1)Найти производнуюфункции: y=-6x+6 2) Решить уравнение:f ' (x)=0, если f(x)= -+6x 3) Решить неравенство: f ' (x)∠(меньше) 0, если f(x)=2,5·-1,5x

Алгебра
Ребята, помогите! Срочно нужно. 1)Найти производнуюфункции: y=-6x+6 2) Решить уравнение:f ' (x)=0, если f(x)= -+6x 3) Решить неравенство: f ' (x)∠(меньше) 0, если f(x)=2,5·-1,5x
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложении................................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычисли периметр прямоугольника,длины сторон которого равны 3м 14см и 1м 86см.
Ответить
Русский язык
К каждому слову запиши по 5-6 однокоренных слов. слова:Лесок Узкий Чёрточка Цирк.
Ответить
География
Решите сегодня , срочно! 1) Что такое ветер?Назовите причину образования ветра? 2) Почему,когда знойным летним днём вы приближаетесь к лесу , из не...
Ответить
Алгебра
3 х в квадрате плюс 5х равно 2 (решить уравнение)
Ответить
Английский язык
Как переводится русский на англиский месяце
Ответить