Ребята, помогите! Срочно нужно. 1)Найти производнуюфункции: y=-6x+6 2) Решить уравнение:f ' (x)=0, если f(x)= -+6x 3) Решить неравенство: f ' (x)∠(меньше) 0, если f(x)=2,5·-1,5x
Алгебра
Ребята, помогите! Срочно нужно. 1)Найти производнуюфункции: y=-6x+6 2) Решить уравнение:f ' (x)=0, если f(x)= -+6x 3) Решить неравенство: f ' (x)∠(меньше) 0, если f(x)=2,5·-1,5x
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