Ребята помогите! Вычислите значение выражения наиболее удобным способом. 2 1/2*1 13/19+1 13/19*7/16 - 1 13/19 * 1 1/2....
Математика
Ребята помогите! Вычислите значение выражения наиболее удобным способом. 2 1/2*1 13/19+1 13/19*7/16 - 1 13/19 * 1 1/2....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2 1/2+7/16-1 1/2)*113/19=(5/2+7/16-3/2)*32/19=((40+7-24)/16)*32/19= 23/16*32/19= 46/19= 2 8/19
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